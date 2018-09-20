Доклад Госдепа о терроризме вызвал недоумение МИД России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Опубликованный доклад госдепартамента США о борьбе с терроризмом вызвал у российской стороны "немало вопросов, если не сказать откровенное недоумение", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Прежде всего, из-за умышленных попыток умалить и даже очернить контртеррористические усилия России", — пояснили в МИД.

Кроме того, отмечают в ведомстве, "удивили американские сетования по поводу "ограниченного характера" взаимодействия с нами в борьбе с террористами, поскольку претензии американским партнерам следует адресовать исключительно себе".

"Россия неизменно привержена налаживанию самого широкого международного контртеррористического сотрудничества. По-прежнему открыты к максимальному углублению взаимодействия с США в этой сфере", — заверили в МИД РФ.

Также министерство надеется, что в Вашингтоне "пересмотрят порочную и очень опасную линию на заигрывание с террористами, будут вести борьбу с ними по-настоящему, без "двойного дна".

Доклад о террористической активности в мире публикуется госдепартаментом США ежегодно, в нем анализируется ситуация в сфере угроз и борьбы с терроризмом в отдельных странах.