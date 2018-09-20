Глава МИД Сербии встретится с Лавровым в Республике Сербской

Вид на центр города Баня-Лука, Босния и Герцеговина, архивное фото

Вид на центр города Баня-Лука, Босния и Герцеговина, архивное фото

БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 21 сентября в главном городе Республики Сербской — Баня-Луке, сообщило сербское министерство иностранных дел.

"В это время глава сербской дипломатии встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — говорится в кратком сообщении ведомства.

Отмечается, что Дачич также примет участие в установке закладного камня русско-сербского храма и культурного центра.

Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что глава ведомства Сергей Лавров посетит с официальным визитом Боснию и Герцеговину и Республику Сербскую 21 сентября.