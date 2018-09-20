Норвегия должна быть готова к кибератакам из России, считает премьер страны

МУРМАНСК, 20 сен – РИА Новости. Премьер Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Россия может попытаться предпринять кибератаки во время крупнейших за 16 лет учений НАТО Trident Juncture 2018 в октябре. Ее слова приводит агентство NTB.

Крупнейшие за 16 лет учения пройдут с 25 октября по 7 ноября с участием всех видов вооруженных сил, в них примут участие около 40 тысяч военных из 31 страны.

"Мы должны принимать во внимание то, что Россия или любая другая страна могут захотеть испытать нас, используя фейковые новости или кибератаки во время осенних учений НАТО", — сказала Сульберг.

Она заявила, что вооруженные силы и полицейская служба безопасности Норвегии (PST) готовы к гибридным действиям, и призвала жителей внимательно отнестись к возможным угрозам в сфере информационной безопасности.

Руководитель пресс-службы кибервойск Норвегии Кнут Грандхаген заявил в свою очередь, что НАТО, норвежские спецслужбы и вооруженные силы будут обмениваться информацией в ходе учений и совместно работать над предотвращением кибератак.

По его мнению, внимание всего мира будет обращено на эти учения. "Логично ожидать, что некоторым будет интересно проследить за тем, чем мы занимаемся", — сказал Грандхаген.

"Как либеральное общество, которое нацелено на сохранение свободы слова и открытость, мы также должны понимать, что кое-кто использует эту открытость, чтобы сделать нас более уязвимыми", — сказала Сульберг и добавила, что эти вызовы требуют общественных дискуссий о том, что происходит.