России и США нужен конструктивный диалог, заявила Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. России и США нужно продолжать межгосударственный диалог, выстраивать его в конструктивном ключе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг на встрече с президентом Национального фонда мира (США) Сарой Хардер.

"Российско-американские отношения переживают в настоящее время не лучший период. Поэтому контакты на уровне гражданского общества сейчас крайне важны и приобретают особое значение", — сказала Матвиенко, ее слова передает пресс-служба СФ. Беседа прошла в рамках Второго Евразийского женского форума.

"Использование общественной дипломатии может существенно продвинуть процесс налаживания российско-американского диалога", — считает председатель СФ. Она отметила, что межгосударственное общение должно продолжаться.

"Мы настроены на выстраивание и продолжение разговора в конструктивном ключе", — заключила Матвиенко.