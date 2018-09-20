России и США нужен конструктивный диалог, заявила Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. России и США нужно продолжать межгосударственный диалог, выстраивать его в конструктивном ключе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг на встрече с президентом Национального фонда мира (США) Сарой Хардер.
"Использование общественной дипломатии может существенно продвинуть процесс налаживания российско-американского диалога", — считает председатель СФ. Она отметила, что межгосударственное общение должно продолжаться.
"Мы настроены на выстраивание и продолжение разговора в конструктивном ключе", — заключила Матвиенко.