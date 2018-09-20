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В США ожидают вторую волну паводка после урагана "Флоренс"

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Ураган "Флоренс" в США (31)
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© AP Photo / Chris SewardКолонна автомобилей, направляющихся на помощь пострадавшим от урагана Флоренс в штате Северная Каролина. 15 сентября 2018Колонна автомобилей, направляющихся на помощь пострадавшим от урагана Флоренс в штате Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AP Photo / Chris Seward

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Вторая волна паводка после урагана "Флоренс" ожидается в штатах Северная и Южная Каролина на восточном побережье США, предупреждает Национальная служба погоды.

Последствия урагана Флоренс в штате Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AP Photo / Steve Helber
В США число жертв шторма "Флоренс" возросло до 37 человек

"Верховья рек в Северной Каролине достигли своего пика (уровня воды. – Прим. ред.), но продолжительный паводок прогнозируется в низовьях", — сообщает Национальная служба погоды в Twitter.

В свою очередь, губернатор Северной Каролины Рой Купер предупредил жителей штата, что выход рек из берегов будет продолжаться еще "несколько дней". В связи с этим он призвал людей не спешить с возвращением в свои дома, тем более что во многих местах еще не восстановили подачу электричества. По последним данным, без электроснабжения до сих пор находятся около 120 тысяч человек.

Накануне пострадавшие районы посетил президент США Дональд Трамп. Он предупредил жителей Южной Каролины, что их "ждут суровые испытания", и пообещал продолжать оказывать федеральную помощь. Сейчас в этой работе принимают участие около 20 тысяч федеральных служащих и военных.

Президент США Дональд Трамп во время посещения районов, пострадавших от урагана Флоренс в Нью-Берне, Северная Каролина. 19 сентября 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп посетил штаты, пострадавшие от урагана "Флоренс"

Северная и Южная Каролина оказались в центре урагана "Флоренс", который обрушился на страну в пятницу. Ураган ослаб сначала до тропического шторма, а затем до тропического циклона, который принес большие осадки. В результате оказались затоплены значительные территории в обоих штатах, а также в соседней Виргинии. По последним данным, число жертв стихии составляет 36 человек. Более восьми тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах, сообщает Американский Красный крест.

В ликвидации последствий стихии задействованы военнослужащие Национальной гвардии, которые используют для доставки воды, продовольствия и медикаментов машины повышенной проходимости и вертолеты.

Ураган "Флоренс": последствия удара стихии
© AP Photo / Steve HelberУраган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма.Последствия тропического шторма Флоренс в город Нью-Берн, штат Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AP Photo / Steve Helber
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма.
© REUTERS / Randall Hill Из-за приближающегося урагана были отменены почти 1,4 тысячи рейсов в аэропортах на юго-востоке США.Житель города Миртл-Бич в Южной Каролине во время урагана Флоренс. 14 сентября 2018
© REUTERS / Randall Hill
Из-за приближающегося урагана были отменены почти 1,4 тысячи рейсов в аэропортах на юго-востоке США.
© AP Photo / Chuck BurtonПрезидент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".Последствия урагана Флоренс в городе Уилмингтон штата Северная Каролина. 14 сентября 2018
© AP Photo / Chuck Burton
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".
© AFP 2018 / Logan CyrusВласти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров.Последствия урагана Флоренс в штате Северная Каролина. 14 сентября 2018
© AFP 2018 / Logan Cyrus
Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров.
© REUTERS / Jonathan Drake Из-за урагана НАТО скорректировала программу церемонии передачи полномочий командующего по трансформации, которая изначально планировалась на 13 сентября на борту авианосца.Житель города Боливия в Северной Каролине во время урагана Флоренс. 15 сентября 2018
© REUTERS / Jonathan Drake
Из-за урагана НАТО скорректировала программу церемонии передачи полномочий командующего по трансформации, которая изначально планировалась на 13 сентября на борту авианосца.
© AP Photo / Chris SewardЖертвами урагана стали 13 человек. Шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.Сотрудник спасательного отряда Национальной гвардии эвакуирует ребенка во время наводнения, вызванного ураганом Флоренс, в Нью-Берне, Северная Каролина. 14 сентября 2018
© AP Photo / Chris Seward
Жертвами урагана стали 13 человек. Шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.
© AFP 2018 / Alex EdelmanСейчас более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.Последствия урагана Флоренс в городе Ламбертон, Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AFP 2018 / Alex Edelman
Сейчас более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
© REUTERS / NASAВид на ураган "Флоренс" с МКС.Вид на ураган Флоренс с МКС
© REUTERS / NASA
Вид на ураган "Флоренс" с МКС.
© AP Photo / Steve HelberЧисло домов в Северной Каролине, оставшихся без света из-за "Флоренс", превысило 300 тысяч, сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям.Последствия турагана Флоренс в город Нью-Берн, штат Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AP Photo / Steve Helber
Число домов в Северной Каролине, оставшихся без света из-за "Флоренс", превысило 300 тысяч, сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям.
© AP Photo / Chris SewardОднако шторм испугал далеко не всех. Полиция американского Уилмингтона сообщила об аресте пяти человек за ограбление универмага, находящегося в зоне действия шторма "Флоренс".Колонна автомобилей, направляющихся на помощь пострадавшим от урагана Флоренс в штате Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AP Photo / Chris Seward
Однако шторм испугал далеко не всех. Полиция американского Уилмингтона сообщила об аресте пяти человек за ограбление универмага, находящегося в зоне действия шторма "Флоренс".
© REUTERS / Jonathan DrakeВ Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира.Последствия турагана Флоренс в штате Северная Каролина. 15 сентября 2018
© REUTERS / Jonathan Drake
В Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира.
© REUTERS / Jonathan DrakМетеоролог Донни Кокс вместе с коллегой Шейном Хинтоном какое-то время находились в кадре, но впоследствии покинуть здание пришлось и им. Позже представители телеканала заверили зрителей, что никто из сотрудников WCTI не пострадал.Мужчина в парке, затопленном в результате разлива реки Кейп-Фир в городе Уилмингтон, Северная Каролина. 14 сентября 2018
© REUTERS / Jonathan Drak
Метеоролог Донни Кокс вместе с коллегой Шейном Хинтоном какое-то время находились в кадре, но впоследствии покинуть здание пришлось и им. Позже представители телеканала заверили зрителей, что никто из сотрудников WCTI не пострадал.
© AFP 2018 / Alex EdelmanСиноптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов, так как он может вызвать наводнения.Волны, поднятые ураганом Флоренс, вокруг пирса в городе Мертл-Бич, Южная Каролина. 14 сентября 2018
© AFP 2018 / Alex Edelman
Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов, так как он может вызвать наводнения.
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