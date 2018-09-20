Захарова предупредила о возможных новых вбросах по делу о Солсбери

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Великобритания будет пытаться устраивать новые вбросы в контексте дела Солсбери, Лондон слишком далеко зашел, чтобы сейчас остановиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я уверена, что со стороны Великобритании будут попытки новых вбросов и дезинформации, это однозначно. Они слишком далеко зашли, слишком беззастенчиво врали с самого первого дня, чтобы сейчас остановиться. Тогда надо признаться, что были неправы — по причине ошибки или намеренно были подставлены кем-то. Если они не будут признаваться в этом, то тогда, видимо, им придется двигаться дальше, используя все те же самые механизмы",- сказала Захарова НТВ в кулуарах Второго евразийского женского форума.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.