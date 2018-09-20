Ципрас предложил ускорить процедуру пересмотра Дублинского соглашения

АФИНЫ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Евросоюз должен ускорить процедуру пересмотра Дублинского соглашения, которое предусматривает возвращение мигрантов в страну их первого въезда.

Греция находится на первой линии приема нелегальных мигрантов и по соглашению обязана принять всех мигрантов, перебравшихся в другие европейские страны.

Миграционный кризис был одной из главных тем неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

"Мы не в первый раз обсуждаем кризис беженцев. Мы на многих саммитах обсуждали этот вопрос. Это центральная политическая и идеологическая проблема будущего Европы, и она делит Европу сегодня на два лагеря. С одной стороны — те, кто считает, что с ней можно справиться, построив крепость в своей стране. А с другой стороны — те, кто верят, как и я, что для решения этой проблемы мы должны сначала обратиться к ее коренным причинам", — сказал Ципрас журналистам после саммита.

Он обратил внимание на "войны, конфликты, неравенство в странах, из которых идут большие миграционные потоки и потоки беженцев".

По его словам, необходимо иметь содержательный план развития для стран Северной Африки и Азии и одновременно эффективный механизм защиты европейских границ.

"В следующий период мы должны ускорить процедуры, сделать приоритетными перспективы пересмотра Дублинского соглашения, сделать его справедливым", — сказал Ципрас.

Сегодня Европа не в такой ситуации, как в 2015 году, сейчас нет таких больших миграционных потоков, но необходимо создать эффективные механизмы на случай возможного увеличения потоков, считает он.

Ципрас сообщил, что на саммите он предложил ускорить создание Европейского механизма гражданской защиты, особенно после катастрофических пожаров этим летом в Аттике, где погибли почти 100 человек, и в Швеции, прошлогодних смертоносных пожаров в Португалия.

"Предложение заключается в создании за счет европейского бюджета механизма гражданской защиты, который будет распределять помощь в случае необходимости, и, конечно, возможности иметь лучшую противопожарную авиацию. Но не только на случай пожаров. Гражданская защита может столкнуться с другими явлениями, особенно сегодня, когда изменение климата приводит к экстремальным явлениям", — сказал премьер Греции.

"Это предложение было полностью принято, и мы надеемся, что до европейских выборов будет сделан очень важный шаг", — сказал Ципрас.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз. Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.

С положениями "дублинского регламента" также связана проблема возвращения мигрантов, перебравшихся из одного государства ЕС в другое, в страну их первого въезда.