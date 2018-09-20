Главред "Страна.ua" попал в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Главред интернет-портала "Страна.ua" Игорь Гужва внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

При этом на сайте не указана причина этого.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.