На Украине журналиста ударили по лицу

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Житель Чорткова Тернопольской области Украины в центре города ударил по лицу журналиста местной газеты, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Переписка в соцсетях и комментарии под постом стали причиной того, что местный житель избил представителя местной газеты. Когда журналист шел по городу, неизвестный мужчина ударил его кулаком в лицо. Пострадавший об инциденте сообщил в полицию", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".