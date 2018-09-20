Москалькова не получила ответа США на просьбу по Бутиной и Ярошенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Положительного ответа от властей США по задержанной там Марии Бутиной и осужденному на 20 лет тюрьмы летчику Константину Ярошенко пока нет, заявила РИА Новости российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на втором Евразийском женском форуме.

Неделей ранее Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить Бутину из-под ареста и помиловать Ярошенко.

"Ответом являются действия, которые мы с вами наблюдаем", — сказала она на вопрос, есть ли ответ от США на просьбу помиловать Ярошенко и освободить Бутину из-под стражи.

"К сожалению, Мария Бутина остаётся под стражей и положительного ответа пока нет на этот вопрос, также как и положительного ответа пока нет на вопрос о помиловании Константина Ярошенко", — уточнила российский омбудсмен.

"Но мы продолжаем работать в этом направлении", — заверила она.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.