Турецкий суд освободил депутата, обвиняемого в разглашении гостайны

АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Турецкий кассационный суд постановил приостановить исполнение наказания в отношении депутата парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эниса Бербероглу и освободил его до окончания действия его депутатских полномочий, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что суд подтвердил ранее вынесенный приговор Бербероглу, согласно которому он приговорен к пяти годам 10 месяцам тюремного заключения за разглашение секретной информации.

В июне прошлого года Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Суд Стамбула в феврале этого года приговорил Бербероглу к пяти годам и 10 месяцам тюремного заключения за разглашение секретной информации, отменив предыдущий, более суровый приговор.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков.

На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "материально-техническую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу в знак протеста против приговора Бербероглу провел в июне-июле 2017 года 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула, в ходе которого преодолел пешком около 450 километров. По окончании марша в Стамбуле прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного депутата.