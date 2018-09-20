Второго референдума по Brexit не будет, заявила Мэй

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Британцы, проголосовав за выход из Евросоюза, сделали свой выбор, второго голосования не будет, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

Глава британского правительства вновь озвучила позицию властей Великобритании о том, что второй референдум по Brexit невозможен. "Мы выйдем (из ЕС) в марте 2019 года. И второго референдума не будет. Люди сделали свой выбор, и моя обязанность как премьер-министра, правительства и парламента обеспечить этот выбор", — заявила Мэй, чье выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.