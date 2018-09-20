Премьер Польши оценил отказ от принудительной релокации беженцев

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Неформальный саммит ЕС подтвердил отказ от принудительной релокации беженцев, и это очень хорошее решение, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Решения очень хорошие для Польши. Они будут заключаться в том, что прием каких-либо беженцев будет осуществляться на добровольной основе", — сказал Моравецкий журналистам после саммита ЕС в Зальцбурге.
"Польше не смогут навязать какой-либо схемы, касающейся приема беженцев", — добавил премьер-министр.
Польша — одна из нескольких стран, отказавшихся принимать мигрантов в рамках квот Евросоюза. Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев, согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.