Премьер Польши оценил отказ от принудительной релокации беженцев

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Неформальный саммит ЕС подтвердил отказ от принудительной релокации беженцев, и это очень хорошее решение, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Саммит в Зальцбурге признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

"Решения очень хорошие для Польши. Они будут заключаться в том, что прием каких-либо беженцев будет осуществляться на добровольной основе", — сказал Моравецкий журналистам после саммита ЕС в Зальцбурге.

"Польше не смогут навязать какой-либо схемы, касающейся приема беженцев", — добавил премьер-министр.

При этом он настаивает на том, чтобы другие страны не приписывали себе заслуги в принятии решений по мигрантам. "Это твердая позиция Польши, которой мы придерживались вместе с другими странами Вышеградской группы — с Чехией, со Словакией и с Венгрией. Это стоит подчеркнуть, потому что, быть может, вскоре окажется, что успех имеет много отцов, и другие будут пытаться погреться на этих решениях", — сказал Моравецкий.

Польша — одна из нескольких стран, отказавшихся принимать мигрантов в рамках квот Евросоюза. Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев, согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.