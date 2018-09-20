Путин отметил союзнический характер отношений с Арменией

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании армянскому коллеге Армену Саркисяну в связи с отмечаемым 21 сентября в Армении Днем независимости отметил союзнический характер отношений двух стран, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-армянских партнерских связей отвечает коренным интересам братских народов, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения.
Позднее, постановлением Верховного совета Армении 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и провозглашении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.