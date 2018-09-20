Путин поздравил Абэ с переизбранием на пост председателя ЛДП

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии Японии, отметив его высокий политический авторитет.

"Итоги голосования наглядно подтверждают твой высокий политический авторитет, признание заслуг в решении задач, стоящих перед страной. Искренне поздравляю тебя с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии Японии", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что недавняя встреча с Абэ во Владивостоке была конструктивной и полезной.

"Конечно, мы продолжим диалог, совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня", — добавил Путин.

Президент также пожелал Абэ крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в партийной и государственной деятельности.