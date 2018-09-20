В Житомирской области из военной части украли оружие

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Неизвестные после учебных стрельб украли пять пистолетов и пять автоматов из военной части в Житомирской области, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры Украины центрального региона.

"В ночь на 20 сентября 2018 года после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в городе Новоград-Волынский, похищено группой неустановленных лиц оружие и боеприпасы, а именно: пять пистолетов, пять единиц автоматов АКС-74", — говорится в сообщении.

Военная прокуратура завела уголовное дело по статье "похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным ведомства, на месте работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа Нацполиции, сотрудники отдела военной контрразведки и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия.