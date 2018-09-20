Sputnik расскажет ведущим СМИ мира о российской науке

ЧЖУХАЙ, 20 сен — РИА Новости. Международное агентство и радио Sputnik стало одним из соучредителей Международного союза по обмену научно-технической информацией. В четверг на торжественной церемонии в городе Чжухай (провинция Гуандун, КНР) свою подпись под соглашением о создании организации наряду с руководителями ведущих СМИ Азии, США и Европы поставил заместитель главного редактора Sputnik Андрей Благодыренко.

Союз сформирован по инициативе китайской газеты "Кэцзи жибао" ("Наука и техника"). Участники объединения будут регулярного предоставлять друг другу научные материалы и публиковать наиболее интересные и актуальные партнерские новости на своих ресурсах.

Церемония подписания соглашения состоялась в рамках форума "Морской Шелковый путь XXI века", посвященного вопросам международной коммуникации. Его организаторами выступили правительство провинции Гуандун, Медиакорпорация Китая и "Кэцзи жибао". В своем выступлении на одной из сессий форума Андрей Благодыренко рассказал об освещении Sputnik тем науки и инноваций, в том числе в сотрудничестве с ведущими китайскими медиа.

"Наше агентство уделяет большое внимание новостям о науке и технологиях и благодарит китайских партнеров за инициативу создания такого механизма международной коммуникации в этой сфере, как Международный союз по обмену научно-технической информацией. Уверен, что это положит начало совместной плодотворной работе по достижению общей цели популяризации научной тематики среди международной аудитории", — отметил Благодыренко.

"Кэцзи жибао" — официальный орган Министерства науки и технологий КНР, основанный в 1986 г. Газета издается на китайском языке в 31 провинции Китая, имеет корреспондентские пункты в ООН, США, Великобритании, Франции, Германии, России, Канаде, Японии, Южной Корее, Южной Африке, Израиле, Бразилии и других технологически развитых странах. Основные темы рубрик: научные открытия в Китае и за рубежом, инновации, мнения научных экспертов, современная военная техника, вопросы образования, информационные технологии, медицина и здоровье, а также многие другие.

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