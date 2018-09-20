Финляндия сняла с российского парусника обвинения в нарушении границы

ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен — РИА Новости. Министерство обороны Финляндии сообщило, что ошибочно обвинило российский учебный парусник в нарушении государственной границы утром в четверг.

Ранее ведомство сообщало, что проводит расследование в связи с подозрением, что утром в четверг в финских территориальных водах Архипелагового моря (в Балтике) около 20 минут находилось российское учебное парусное судно.

"После расследования инцидента с российским учебным судном, выяснилось, что это был обычный транзит", — говорится в опубликованном в четверг днем релизе.