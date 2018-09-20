РФ будет активнее использовать санкции ООН для борьбы с ИГ* в Афганистане

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Россия намерена активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы СБ ООН для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Афганистане, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принимая во внимание усиливающуюся экспансию ИГИЛ* в Афганистане и, как следствие, создание очагов напряженности по всей стране, в том числе непосредственно у границ наших центральноазиатских партнеров, намерены активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы Совбеза ООН для противодействия игиловцам* в Афганистане", — сказала Захарова.

*Террористическая организация, запрещенная в России