В Израиле рассказали о контрабанде выходцев из стран бывшего СССР

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен – РИА Новости. Более 2,6 тысячи попыток контрабанды сельхозпродукции пассажирами предотвращено в международном аэропорту Бен-Гурион с начала года, это на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлых лет, сообщает издание Ynet со ссылкой на данные Минсельхоза Израиля.

Минсельхоз уточняет, что общий вес перехваченной контрабанды превышает семь тонн.

По данным СМИ, список стран, откуда чаще всего пытаются нелегально провезти овощи и фрукты, возглавляют Россия и Украина. Эксперты полагают, что "контрабандисты", которыми чаще всего оказываются репатрианты из стран бывшего СССР, "скучают" по вкусам детства и считают, что продукты с малой родины лучше. Кроме того, цены на многие фрукты и овощи за границей ниже, чем в Израиле, добавляет Ynet.

Чаще всего пытаются провезти ягоды, яблоки, помидоры и огурцы. Их везут не на продажу, а чтобы угостить друзей и родных. Ягоды обычно пытаются спрятать в бутылках из-под напитков, но есть и те, кто, не ознакомившись с фитосанитарными ограничениями, открыто везет овощи и фрукты в ведрах и корзинах.

В Израиле действуют жесткие фитосанитарные требования — ввозить в страну семена растений, сырые овощи, фрукты и ягоды можно в строго регламентированных количествах. Ограничения были введены для защиты израильского агрокомплекса от насекомых и вредителей, которые могут нанести вред сельскохозяйственным культурам. Вес каждого вида продукта не должен превышать одного килограмма, суммарный вес всех ввозимых продуктов – не более трех килограммов на одного пассажира, а их стоимость не должна превышать 200 долларов. Жесткие требования предъявляются и к упаковке — она должна быть качественной, герметичной и ограничивающей проникновение запахов.