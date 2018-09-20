В Израиле рассказали о контрабанде выходцев из стран бывшего СССР

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен – РИА Новости. Более 2,6 тысячи попыток контрабанды сельхозпродукции пассажирами предотвращено в международном аэропорту Бен-Гурион с начала года, это на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлых лет, сообщает издание Ynet со ссылкой на данные Минсельхоза Израиля.
По данным СМИ, список стран, откуда чаще всего пытаются нелегально провезти овощи и фрукты, возглавляют Россия и Украина. Эксперты полагают, что "контрабандисты", которыми чаще всего оказываются репатрианты из стран бывшего СССР, "скучают" по вкусам детства и считают, что продукты с малой родины лучше. Кроме того, цены на многие фрукты и овощи за границей ниже, чем в Израиле, добавляет Ynet.
Чаще всего пытаются провезти ягоды, яблоки, помидоры и огурцы. Их везут не на продажу, а чтобы угостить друзей и родных. Ягоды обычно пытаются спрятать в бутылках из-под напитков, но есть и те, кто, не ознакомившись с фитосанитарными ограничениями, открыто везет овощи и фрукты в ведрах и корзинах.