В МИД рассказали о запланированных встречах Лаврова на полях ГА ООН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует в числе прочих провести встречи с генсеком НАТО, верховным представителем ЕС по внешней политике и главой МИД Франции, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, программа пребывания Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенной и включает несколько десятков встреч с главами государств, правительств и внешнеполитических ведомств. Как указала Захарова, запланированы беседы с генсеком ООН.

"Могу перечислить некоторые из встреч, которые запланированы на данный момент. Если говорить о двусторонних встречах, то запланированы они с высоким представителем ЕС по внешней политике, с президентом Хорватии, с министром иностранных дел Замбии, с президентом Кипра, министром иностранных дел Кубы, генеральным секретарем НАТО", — сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, на полях Генассамблеи запланированы встречи главы МИД РФ с членом Госсовета министерства иностранных дел Китая, главой МИД Боливии, президентом Сомали, руководителем внешнеполитического ведомства Гватемалы. Захарова также указала, что Лавров планирует провести переговоры с генсеком ОБСЕ, с министрами иностранных дел Суринама, Панамы, главами МИД Армении, Судана, Иордании.

"Также прорабатываются встречи с министрами иностранных дел Ямайки, Франции, Египта", — подчеркнула Захарова.

Она указала, что еще ряд встреч сейчас прорабатываются.

По словам Захаровой, Лавров примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах пятерки постоянных членов СБ ООН, БРИКС и ОДКБ, а также в тематических заседаниях высокого уровня. Официальный представитель сообщила, что 28 сентября планируется обращение Лаврова к государствам-членам с трибуны Генассамблеи ООН.