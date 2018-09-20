Матвиенко призвала женское сообщество объединяться в борьбе с терроризмом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает женское мировое сообщество поддержать усилия России по созданию единого фронта в борьбе с терроризмом.

"Серьезной угрозой для существования самой цивилизации является международный терроризм. Пылает Ближний Восток, Северная Африка. Тысячи убитых, раненых, миллионы беженцев. Страдают, прежде всего, женщины и дети", — сказала сенатор, выступая в четверг на пленарном заседании второго Евразийского женского форума.

Матвиенко подчеркнула, что Россия ведет активную борьбу с этим вселенским злом, призывает создать единый международный фронт в борьбе с международным терроризмом.

"И мы рассчитываем, что и в рамках нашего форума мировая общественность поднимет свой голос в поддержку объединения усилий (в борьбе с терроризмом)", — сказала политик.

Матвиенко уверена, что общее желание и общая мечта – "это планета без войн, планета счастливых и здоровых детей, планета высокой культуры и взаимного уважения". "Мы можем создать её только вместе, помогая друг другу, восстанавливая атмосферу доверия", — сказала спикер, выразив уверенность, что форум внесет в это свой вклад.