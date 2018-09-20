В книге премьера Испании обнаружили плагиат, сообщают СМИ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Фрагменты речи испанского дипломата без ссылки на источник цитирования содержатся в книге премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает газета Pais.

По данным издания, в книге Санчеса и экономиста Карлоса Оканьи, опубликованной в 2013 году, содержатся фрагменты выступления испанского дипломата Мануэля Качо без указания источника или признаков цитирования. В общей сложности в книге были использованы 454 слова без указания источника.

Мануэль Качо, который в настоящее время является послом Испании в Австралии, выступил с научным докладом на симпозиуме испанского университета за 9 месяцев до публикации книги Санчеса "Новая дипломатия испанской экономики". Помимо копирования речи дипломата, в книге выявлено еще по меньшей мере пять случаев плагиата, сообщает газета.

Качо подтвердил изданию, что с ним никто не консультировался по вопросу использования материала. В пресс-службе премьера, в свою очередь, сообщили, что речь идет о "непроизвольной ошибке".

"Соавторы могут только сожалеть об этом факте и обещать внести поправки в кратчайшие сроки. В следующих изданиях работы ссылка будет включена правильно", — сообщили в пресс-службе.

По данным Pais, в книге также обнаружена скопированная опечатка, которая была в оригинале речи дипломата. Помимо этого, в книге без ссылок содержатся фрагменты других текстов.

На прошлой неделе газета ABC опубликовала материал, в котором утверждалось, что докторская диссертация, которую нынешний премьер защитил в 2012 году в Университете Камило Хосе Села, содержит плагиат. В диссертации "Инновации в экономической дипломатии Испании: анализ государственного сектора (2000-2012)", по мнению журналистов, есть десятки выдержек из других работ без указания первоисточников. Работа Санчеса при защите получила наивысший балл. Премьер все обвинения в свой адрес отрицает, требует опровержений, а в противном случае угрожает обратиться в суд.

В прошлую пятницу диссертация была опубликована в электронном виде в базе данных докторских работ TESEO, теперь с ней могут ознакомиться все желающие. Еще до публикации документ, который насчитывает 342 страницы, проверили на плагиат через две программы — Turnitin, которая используется в Оксфорде, и используемую в Испании систему PlagScan- и в обеих работа прошла проверку на оригинальность. В первом случае было найдено 13% соответствий, во втором — 0,96%, сообщило испанское правительство.