МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Высший суд Гонконга приговорил профессора-анестезиолога из Малайзии к пожизненному заключению за убийство жены и дочери угарным газом, которым был наполнен мяч для йоги, сообщает газета South China Morning Post.

Ранее издание South Morning Post сообщало, что в конце августа профессору из Малайзии предъявили обвинения в убийстве своих жены и дочери 22 мая 2015 года. 53-летний профессор Китайского университета Гонконга Кхау Ким-сун (Khaw Kim-sun), специалист по анестезиологии, положил в багажник машины своей жены мяч для йоги, наполненный угарным газом. На пассажирском сиденье машины находилась его 16-летняя дочь. Профессор заявил о своей невиновности.

"Профессор из Малайзии в среду был приговорен к пожизненному заключению за убийство своих жены и дочери, используя в качестве орудия убийства мяч для йоги, наполненный газом", — пишет издание.

Как сообщает газета, в ходе судебных разбирательств было установлено, что отношения супругов давно ухудшились и они жили вместе ради четырех детей. При этом мужчина в течение долгого времени встречался со своей любовницей и даже путешествовал вместе с ней за границу после смерти жены.

Издание отмечает, что супруги познакомились во время учебы в британском медицинском институте. Позже они переехали в Гонконг. Когда у пары возникли разногласия по поводу воспитания детей, их отношения ухудшились. У Ким-суна появилась любовница, которая была интерном в больнице, где он работал. Хотя супруги обсуждали возможность развода, они оставались вместе по некоторым причинам: возможно, супруг не хотел раздела имущества или же супруги не могли воспитывать детей поодиночке.

Газета добавляет, что любовница профессора проходит подозреваемой по данному делу, хотя Ким-сун отрицает ее причастность к убийству. Не уточняется, будет ли профессор подавать апелляцию по этому делу.

Ранее сообщалось, что профессор специально начал исследовательский проект, чтобы получить угарный газ для последующего убийства. Коллеги Ким-суна увидели, как он наполнял два мяча для йоги угарным газом. Тогда профессор объяснил свои действия тем, что он проверял чистоту газа и ставил эксперименты, чтобы установить влияние газа на кроликов. В то же время в ходе допроса полиции Кхау заявил, что повез мячи с газом домой, чтобы уничтожить крыс. Однако помощник по хозяйству, работавший на профессора, сообщил, что в доме не было проблем с грызунами.