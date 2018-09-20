В Закарпатье два местных жителя украли флаг Украины со здания горсовета

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Два местных жителя украли государственный флаг Украины со здания городского совета в Мукачево Закарпатской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Инцидент произошел вчера. Два человека украли флаг. Во время того, как его снимали, они погнули флагшток", — цитирует пресс-службу агентство УНН.

По данным полиции, личности нарушителей установлены, ими оказались двое жителей Мукачево. Полиция возбудила уголовное дело по статье "кража". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.