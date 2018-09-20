Порошенко заявил о важности миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласование параметров миротворческой миссии в Донбассе станет реальным прогрессом в урегулировании конфликта.
По его словам, миссия обязательно должна быть развернута на всей территории Украины. "Это позволит создать условия для выполнения части минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает", — заявил Порошенко.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.