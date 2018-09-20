Порошенко заявил о важности миротворческой миссии в Донбассе

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласование параметров миротворческой миссии в Донбассе станет реальным прогрессом в урегулировании конфликта.

"Подчеркиваю, что должен быть продемонстрирован реальный прогресс в урегулировании, главным индикатором которого является согласование параметров развертывания в Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН. И об этом я буду говорить на следующей неделе во время визита и выступления в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", — сказал Порошенко во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

По его словам, миссия обязательно должна быть развернута на всей территории Украины. "Это позволит создать условия для выполнения части минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает", — заявил Порошенко.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.