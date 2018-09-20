Ляшко предложил перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" Верховной рады Украины подготовила проект обращения парламента к президенту страны Петру Порошенко с требованием перенести посольство Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в связи с неподтвержденными сообщениями, что Палестина якобы готова признать Крым территорией РФ, заявил в четверг лидер фракции Олег Ляшко.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля сообщил, что палестинское руководство поддерживает Россию в вопросе легитимности прошедшего в начале 2014 года на Крымском полуострове референдума. Позднее посол Палестины в РФ опроверг сообщения СМИ о готовности признать Крым частью РФ.

"Вчера посол Палестины выступил с заявлением о том, что Палестина собирается признать Крым российской территорией. Именно поэтому, учитывая эту ситуацию, я сейчас подписываю проект постановления Верховной рады об обращении к президенту Украины о переносе посольства Украины в государстве Израиль в Иерусалим", — сказал Ляшко во время общения журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

Соответствующее постановление пока не зарегистрировано в парламенте для его дальнейшего рассмотрения Радой.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. В апреле премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".