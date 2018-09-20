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Премьер Японии намерен встретиться с Путиным в этом году

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, переизбранный в четверг на посту председателя правящей Либерально-демократической партии, на своей "программной" пресс-конференции заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным до конца этого года в рамках международных форумов.

Чайки на берегу Южно-Курильского залива на острове Кунашир Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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"Предстоит саммит стран Восточной Азии, АТЭС, саммит "двадцатки" в Аргентине. Я рассчитываю использовать эти возможности для проведения встречи на высшем уровне с президентом России", — сказал Абэ.

Он отметил также, что на следующей наделе намерен выехать в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН и провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. На этой встрече он намерен обсудить вопросы двусторонней торговли и создания "новых" правил. На октябрь намечен визит Абэ в Китай. Премьер Японии заявил также о намерении лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблем ядерной и ракетной программ, а также вопроса об удерживаемых в Северной Корее с 1970-80-х годов похищенных японских граждан.

Цветы возле вулкана Головнина на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© Depositphotos / Homocosmicos
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"Я намерен провести "перерасчет" японской внешней политики за послевоенный период. На огромной территории от АТР до Индийского океана создать новую эпоху, мир и процветание и утвердить лидерство нашей страны, расположенной в центре мира", — заявил премьер-министр.

В четверг в правящей партии Японии прошли выборы ее главы. На этот пост был переизбран Синдзо Абэ. Срок его полномочий продлится три года. Переизбрание на пост председателя правящей партии означает, что он сохранил за собой и пост премьер-министра до 2021 года, когда в Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента и определится партия, набравшая большинство голосов.

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