Президент Южной Кореи заявил об улучшении в отношениях с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне, архивное фото

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне, архивное фото

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости. Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи, прошедший в Северной Корее, помог установить доверие между Сеулом и Пхеньяном, считает южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

"Визит помог во многом продвинуть отношения Юга и Севера, установить доверие", — сказал он журналистам в Сеуле.

Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.