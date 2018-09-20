Порошенко выступил против изменения политической системы на Украине

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против изменения политической системы накануне выборов, которые пройдут в 2019 году.

Украина — унитарное государство с парламентско-президентской формой правления.

"Даже в самые сложные года президент ни разу не попросил об увеличении полномочий. Более того, от некоторых из них отказался, и сейчас в стране работает система сдерживания и противовесов… В прошлого году я отклонил предложения о конституционных изменениях в политической системе. Считаю, что перед выборами такие маневры не отвечают европейской политической культуре", — сказал Порошенко в ходе ежегодного послания к Верховной раде в четверг.

Глава государства также заявил, что считает категорически неприемлемыми те предложения, которые продвигают "недемократические модели", в частности, "парламентаризм канцлерского типа".

Ранее лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства. По ее мнению, эту модель с выборами в Раду в два тура и возможностью народной инициативы по вопросу перевыборов необходимо закрепить в новой конституции.