КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг призвал Верховную Раду Украины безотлагательно проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности путем внесения изменений в Конституцию страны.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. В июне КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада.

"Настаиваю на безотлагательном голосовании за соответствующие изменения Конституции (по отмене депутатской неприкосновенности — ред.)", — сказал Порошенко, выступая в Раде с ежегодным посланием.

При этом он призвал депутатов Рады быть честными с народом и проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности со следующего созыва Рады, который будет работать после парламентских выборов, запланированных на осень 2019 года.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.