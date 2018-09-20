Порошенко намерен противодействовать смягчению санкций против России

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что существует "риск" смягчения международных санкций против России, обещает не допустить этого.

"Мы будем последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционное давление на Россию… Почти уверен, что снятия мы не допустим, но знайте, что риск смягчения есть", — заявил Порошенко в четверг во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием.

По его мнению, то, что РФ "настойчиво пытается добиться снятия санкций", свидетельствует, что они эффективны.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия будет работать над снятием санкций в отношении России, однако это не произойдет в ближайшей перспективе. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте, поэтому Италия не может "абстрагироваться от диалога с Россией", будучи к нему "чувствительной". Москва заявила, что приветствует позицию правительства Италии о необходимости отмены санкций против РФ.

Новое правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций в отношении РФ в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.