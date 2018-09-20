БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Позиция ряда стран ЕС в сфере миграции ставит шенгенское пространство в опасную ситуацию, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Шарль Мишель журналистам в Зальцбурге, где проходит неформальный саммит ЕС.

В Зальцбурге проходит неформальный саммит ЕС, на котором главы государств и правительств стран-участниц обсуждают проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.

"Нам необходимо сильное партнерство с Африкой, и я рад, что появилось осознание этой необходимости тесного сотрудничества во всех сферах с африканскими странами", — сказал премьер, комментируя итоги состоявшихся накануне дискуссий по проблемам миграции в ходе рабочего ужина.

"И второе, нужно быть реалистами, мы просто обязаны реализовать стратегию солидарности. Некоторые в течение многих лет отказываются от солидарности в сфере миграции, и поступая так, они подвергают опасности шенгенское пространство, потому что свободное перемещение внутри "шенгена" предполагает, что существует возможность для солидарности", — сказал Мишель.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила журналистам, что страны Северной Африки не выражают желания брать на себя решение европейских проблем в сфере миграции, это задача самого ЕС, а заключение с ними соглашений в этой сфере не означает перекладывания ответственности.

Ранее власти ЕС предложили в качестве одного из элементов комплексного подхода к решению проблем миграции развивать партнерства со странами миграционного транзита, в том числе в Северной Африке, заключая с ними соответствующие соглашения для сдерживания потока мигрантов и создания условий для их временного содержания.