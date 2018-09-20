В ДНР восстановили поврежденный участок Южно-Донбасского водопровода

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Поврежденный в результате обстрелов участок Южно-Донбасского водопровода в районе подконтрольной Киеву Авдеевки восстановлен, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ самопровозглашенной Донецкой народной республики Виталий Кижаев.

Южно-Донбасский водопровод подает воду на ряд фильтровальных станций, обеспечивающих водоснабжение жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта он неоднократно прекращал работу из-за повреждений в результате обстрелов. В январе 2017 года в ходе боевых действий был поврежден один из его напорных трубопроводов в районе авдеевской промзоны. Это привело к большим потерям воды. Вопрос восстановления трубопровода поднимался в Минске на встречах по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Специалистами Донецкого регионального производственного управления КП "Компания "Вода Донбасса" проведены ремонтные работы на напорном трубопроводе №1 в районе Авдеевской промзоны, поврежденном в результате боевых действий… Ремонтники устранили пробоины, в настоящее время станция первого подъема Южнодонбасского водопровода возобновила работу", — приводит слова Кижаева пресс-служба Минстроя и ЖКХ ДНР.

В ведомстве отметили, что коммунальщики приступили к ремонту 17 сентября. Для проведения работ временно была приостановлена работа насосной станции Южно-Донбасского водопровода.