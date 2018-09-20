Порошенко заявил о серьезных масштабах эмиграции из Украины

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг заявил, что эмиграция украинских граждан из страны приобрела серьезные масштабы.

Порошенко выступает с ежегодным, уже пятым по счету, посланием к Раде, в котором расскажет о своем видении дальнейших шагов по проведению реформ в стране, а также урегулированию конфликта в Донбассе.

"Серьезные масштабы приобрела эмиграция граждан из страны. С этим вызовом сталкиваются все страны Восточной Европы, которые в процессе евроинтеграции становились частью европейского рынка труда", — заявил Порошенко во время выступления в Раде в четверг.