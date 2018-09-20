Украинские силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (192)

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 22 раза", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.