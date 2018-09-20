Политик рассказал, как можно положить конец конфликту в Афганистане

КАБУЛ, 20 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Договоренности между Россией и Соединенными Штатами по Афганистану могли бы поставить точку в затяжном конфликте в этой стране, заявил РИА Новости член комиссии по внутренней безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана, депутат от провинции Баглан Делавар Аймак.

"Добиться этого будет очень тяжело, однако, если США и Россия договорятся между собой, в Афганистане наступит мир", — сказал Аймак.

По его мнению, завершение конфликта в Афганистане не выгодно США, поскольку в этом случае у Вашингтона больше не останется поводов сохранять присутствие в этой стране.

"Американцы этого никогда не допустят: им все время необходима война, чтобы поддерживать свое присутствие в нашей стране. Их план состоит в том, чтобы, находясь в Афганистане, распространять свое влияние на другие страны в Средней Азии и расширять сферу своих операций. На первый взгляд кажется, будто воюют афганцы, однако на деле война идет между Соединенными Штатами и Россией", — отметил Аймак.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

В 2001 году США и их союзники начали военную операцию в Афганистане. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны.

* Террористические организации, запрещенные в России.