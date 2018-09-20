ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что продолжает консультации с представителями КНДР.

"Я достаточно часто разговариваю с моими коллегами там (в КНДР — ред). Об этом не сообщается в СМИ, и меня это радует, мне нравится, что это остается в тишине", — сказал Помпео в интервью Fox News.

На вопрос о том, какие шаги готовы предпринять США для дальнейшего сокращения напряженности, Помпео ответил, что "мы будем предпринимать дальнейшие шаги, когда получим верификацию касательно элементов (ядерной) программы на местах".

"Мы добиваемся стабильного, хотя и медленного, прогресса", — заверил Помпео. Он также вновь приветствовал межкорейский саммит, прошедший на этой неделе, назвав его "позитивным".