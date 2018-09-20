Британские власти оштрафовали Equifax после утечки данных клиентов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Управление Комиссара по информации (ICO) в Великобритании оштрафовало американское бюро кредитных историй Equifax на полмиллиона фунтов (более 650 тысяч долларов), поскольку оно оказалась неспособно защитить персональные данные британских пользователей.

"Управление Комиссара по информации выписало компании Equifax штраф в размере 500 тысяч фунтов за то, что она не смогла защитить личную информацию 15 миллионов британских пользователей во время кибератаки в 2017 году", — говорится в заявлении управления.

Осенью 2017 года Equifax сообщила, что с мая по июль злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.

Позднее стало известно, что хакеры похитили данные 145,5 миллиона человек. Помимо этого, во время взлома хакеры атаковали файл, содержащий 15,2 миллиона записей, связанных с клиентами в Британии.

Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.