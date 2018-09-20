В Мексике узнали о пропаже финпомощи пострадавшим при землетрясении

МЕХИКО, 20 сен – РИА Новости. Примерно 50 миллионов песо (около 2,6 миллиона долларов) бесследно исчезли в Мексике из специального фонда сената страны по реконструкции домов, разрушенных стихией год назад, заявил сенатор Рикардо Монреаль.

В среду Мексика вспоминала жертв землетрясения 19 сентября 2017 года, когда погибли 369 человек (228 — в Мехико). Еще более 100 человек погибли при землетрясении 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (примерно 2,5 миллиарда долларов).

"Я не знаю, где они, но это часть того, что мы должны потребовать — отчета по счетам и прозрачности, потому что так и не объявились средства, которые были пожертвованы гражданами, законодателями, партиями и политиками", – сказал Монреаль.

Данный фонд был создан 20 сентября 2017 года сенатом под предыдущим руководством Эрнесто Кордеро. Однако, по словам Монреаля, при передаче дел новому руководству верхней палаты парламента никаких документов по этому фонду передано не было.