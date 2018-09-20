Замгоссекретаря США и глава МИД Грузии обсудили вопросы безопасности

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и глава МИД Грузии Давид Залкалиани обсудили на встрече в Вашингтоне в среду вопросы безопасности, сообщила в письменном заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"В ходе встречи замгоссекретаря Хейл подтвердил, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Обе стороны обсудили сотрудничество США и Грузии по общим приоритетам в области глобальной безопасности, а также взгляды сторон на события в регионе", — сказала Науэрт.