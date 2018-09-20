СМИ: Буш вмешался в референдум по переименованию Македонии

АФИНЫ, 20 сен — РИА Новости. Вслед за многими американскими, европейскими и натовскими политиками в референдум по новому конституционному названию бывшей югославской республики Македония вмешался бывший президент США Джордж Буш, призвав жителей страны проголосовать за соглашение с Грецией и открыть таким образом себе дорогу для вступления в НАТО, сообщают греческие СМИ.

В Македонии 30 сентября пройдет референдум по вопросу о переименовании страны, предусмотренном соглашением с Грецией. Канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, президент США Дональд Трамп и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, министр обороны США Джеймс Мэттис, генсек НАТО Йенс Столтенберг, сенатор США Рон Джонсон, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн прямо или косвенно призвали граждан проголосовать на предстоящем плебисците за переименование страны, которое ведет к приему в Североатлантический альянс.

"Бывший президент США Джордж Буш-младший вмешался в "македонский вопрос", предложив гражданам БЮРМ проголосовать за Преспанское соглашение на предстоящем референдуме", — пишет газета "Вима".

"Я призываю всех македонских граждан принять участие в этом историческом решении и проголосовать на всенародном референдуме", — говорится в письме Буша "гражданам Македонии". По словам Буша, Преспанское соглашение, которое предстоит утвердить на референдуме, "является мужественным и справедливым компромиссом", ставит Македонию на путь вступления в Европейский союз и НАТО и ведет страну "к светлому будущему".

Как пишет Буш, он гордится тем, что в 2004 году признал Македонию под ее конституционным названием.

Газета публикует и фотографию письма Буша-младшего.

Другие греческие СМИ также называют письмо Буша вмешательством.

"Провокационное вмешательство Буша в Скопье: македонцы, голосуйте "за" на референдуме", — пишет издание newsbomb.gr. Оно отмечает, что "по мере приближения даты референдума в Скопье, похоже, что на соседнюю страну оказывается все большее давление из-за рубежа за утверждение Преспанского соглашения, и только в этом свете можно толковать письмо бывшего президента США Джорджа Буша-младшего жителям Скопье".

"Референдум в Скопье: Вмешательство и Джорджа Буша", — пишет газета "Прото тема".

"Джордж Буш, который признал Скопье как "Македонию", сейчас требует изменить название", — отмечает сайт tribune.gr.

Газета " Неа " пишет, что "и Буш участвует в борьбе "за" на референдуме в БЮРМ".

"Давление в преддверии референдума по Преспанскому соглашению является постоянным и сильным. Среди тех, кто призвал македонских граждан голосовать "за" и поддержать соглашение на референдуме 30 сентября, теперь и бывший президент США Джордж Буш-младший, который сказал, что гордится тем, что его страна под его правлением признала Скопье как "Македонию" в 2004 году", — пишет газета.

Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает соседней стране путь в НАТО и ЕС, но который критикуют как в Греции, так и в Скопье. Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области.

В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдумом о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в НАТО. За последние дни в Скопье побывали многие европейские политики.