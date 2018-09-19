В ДНР заявили, что рассмотрят все меры для прекращения огня в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил о готовности рассмотреть все меры для прекращения огня в Донбассе, по которым нет разногласий с Киевом.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы и ее подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе, участники не смогли согласовать и утвердить пакет дополнительных мер, направленных на полное соблюдение режима прекращения огня в регионе, обсуждение этой темы продолжится на следующей встрече 2 октября.

"Наша позиция заключается в том, чтобы рассмотреть абсолютно все меры, имеющиеся на сегодняшний день, независимо оттого, кем они были предложены. Возможно, нам удастся среди общего перечня согласовать хотя бы несколько пунктов, которые не вызовут разногласия у сторон", — приводит слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Между тем, представитель ДНР в СЦКК отметил, что Киев в рамках подгруппы по безопасности проявил деструктивный подход в переговорах, не согласившись на поэтапный подход и заявив, что необходимо комплексно принимать пакет мер по прекращению огня, чем, по сути, было заблокировано обсуждение данного вопроса.