Туск предложил провести совместный саммит ЕС-ЛАГ

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил в среду, что предложит лидерам ЕС на неформальных переговорах в Зальцбурге идею провести в начале следующего года в Египте саммит ЕС и Лиги арабских государств.

В Зальцбурге в среду и четверг пройдет неформальный саммит ЕС, одной из основных тем на котором станет миграция.

"Сегодня я попрошу поддержать наши усилия по активизации сотрудничества со странами Северной Африки и идею созыва в феврале следующего года в Египте саммита Лиги арабских государств и ЕС", — заявил он журналистам. Он также сказал, что намерен призвать лидеров и глав правительства стран ЕС прекратить обвинять друг друга в проблемах миграции.

"Несмотря на агрессивную риторику, дела идут в правильном направлении. Главным образом потому, что мы были сосредоточены на внешнем пограничном контроле и сотрудничестве с третьими странами, что сократило число нелегальных мигрантов с почти 2 миллионов в 2015 году до менее чем 100 тысяч в этом году. На самом деле это меньше, чем за годы до миграционного кризиса", — заявил он.

"Мы больше не можем быть разделенными на тех, кто хочет решить проблему нелегальных миграционных потоков, и тех, кто хочет использовать ее для политической выгоды", — заключил он.