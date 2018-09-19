Железняк отреагировал на запрет русского языка во Львовской области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запрет на публичное использование русского языка, который ввели депутаты Львовского областного совета, требует реакции от международных правозащитных организаций, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее телеканал ZIK сообщил, что Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе.

"Мораторий на русский язык, который ввели депутаты Львовского областного совета, это прямое нарушение прав русскоязычных граждан, проживающих на данной территории. Мы выражаем протест и будем требовать соответствующей реакции от международных правозащитных организаций", — передает слова Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, Украина на протяжении последних лет ведёт откровенную гибридную войну со всем русскоязычным населением, ведёт подрывную деятельность против РФ и постоянно провоцирует Россию на ответные шаги.

"Вызывает огромное опасение судьба русскоговорящего населения не только отдельной области, но и всей Украины. Очевидно, что подобная политика вызовет новую волну эмиграции из Украины в страны, где уважают права человека и не делят людей по языковому принципу", — подчеркнул депутат.