Рябков рассказал, когда встретятся "пятерка" и Иран на уровне глав МИД

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Встреча "пятерки" посредников и Ирана на уровне глав МИД состоится на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября, точную дату скоро сообщит внешнеполитическая служба ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — тех, кто остался в договоренности — состоится на уровне министров. Конкретное время продолжает согласовываться, и европейская внешнеполитическая служба должна будет сделать соответствующий анонс в ближайшее время. Но встреча будет, это точно",- сказал Рябков.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены теперь уже "пятерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

США в сентябре председательствуют в Совете Безопасности ООН. Ранее Трамп заявил, что лично возглавит заседание Совбеза ООН 26 сентября, которое будет посвящено ситуации с Ираном.