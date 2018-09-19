Представитель ОБСЕ посетил 11 мест содержания пленных в Донбассе

МИНСК, 19 сен — РИА Новости. Координатор гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш во время поездки в регион конфликта посетил 11 мест содержания пленных и встретился с 36 удерживаемыми, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш проинформировал (на переговорах по Донбассу в среду в Минске — ред.) о своей поездке в зону конфликта по обе стороны от линии соприкосновения. Во время поездки координатор посетил 11 мест содержания (удерживаемых — ред.) в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте, где он встретился с 36 удерживаемыми, в том числе с пятью, не связанными с конфликтом", — сказал Сайдик журналистам.

Ранее он сообщал, что с 6 по 12 сентября координатор гуманитарной подгруппы Фриш посетит пленных по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.