Евросоюз хочет избежать "жесткого" Brexit, заявил Курц

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хочет избежать "жесткого" выхода Великобритании из состава ЕС, готов идти на компромисс и ждет того же от Лондона, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц перед началом неформального саммита лидеров ЕС в Зальцбурге.

"Если мы хотим достигнуть договоренности, обе стороны должны пойти на компромисс. (Главный переговорщик от ЕС) Мишель Барнье и мы, как 27 стран (остающихся в Евросоюзе. – Прим. ред.), хотим сделать все возможное, чтобы избежать жесткого Brexit. Мы готовы пойти на компромисс. Однако мы также ожидаем этого от Британии", — сказал он.