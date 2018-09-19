На Украине назвали причину отравления школьников в Днепре

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Массовое отравление школьников в Днепре (бывший Днепропетровск) произошло из-за некачественной питьевой воды, сообщила в среду пресс-служба Госпотребслужбы в Днепропетровской области.

На минувшей неделе местные власти сообщили, что в Днепре 16 школьников попали в больницу, и в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных стационарных отделениях больниц. В понедельник местные власти сообщили, что число заболевших детей выросло до 38.

"Основная причина — питьевая вода. Проблема в сетях. Неправильно подключены водонагреватели. Пошел перекрестный поток воды. И грязь, которая накопилась в бойлерах, и вода, там застоялась, отправились в сеть", — цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН.

Как отмечается, диагноз "острая кишечная инфекция" у больных подтвердился.