Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели военнослужащего на участке границы с Азербайджаном.

Отмечается, что инцидент произошел в 12.30 мск.

"На участке, входящей в зону ответственности одной из воинских частей на северо-восточном направлении (граница с Азербайджаном – ред.), по предварительным данным, в результате обстрела со стороны противника огнестрельное ранение в области шеи получил военнослужащий-контрактник Айказ Матевосян, 1980 года рождения. Он скончался по пути в госпиталь", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Обстоятельства выясняются.

Комментариями азербайджанской стороны РИА Новости пока не располагает.